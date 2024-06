Festività di Sant'Adamo a Guglionesi, divieti e obblighi

GUGLIONESI. Alal vigilia della festa patronale in onore di Sant'Adamo abate a Guglionesi, il comune ha emanato l'ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale per i giorni 27, 28 e 29 giugno.

Modifica della regolamentazione della circolazione stradale per i giorni 27, 28 e 29 giugno 2024 per gli eventi rientranti nel programma della festa patronale di Sant'Adamo.

1) dalle ore 17,30 del 27/06/2024 alle ore 01,30 del 28/06/2024 [concerto di Raf]:

a) divieto di transito (in Viale Marconi) con obbligo di svolta a destra (in Via Bari) valido per autobus e autocarri di massa superiore a 3,5 t, all’intersezione di Viale Marconi con Via Bari, per i veicoli provenienti dalla ex SS 483;

b) divieto di transito (in Viale Regina Margherita) con obbligo di svolta a sinistra (in Via Sicilia) valido per autobus e autocarri di massa superiore a 3,5 t, alla rotatoria di Viale C. Colombo;

c) divieto di transito e di sosta con rimozione veicoli, valido per tutti i veicoli eccetto quelli di soccorso e quelli asserviti alla manifestazione (per il tempo strettamente necessario alle operazioni tecniche di allestimento e disallestimento delle strutture), in:

- Via Milano;

- Largo Garibaldi;

- Viale Regina Margherita, tratto compreso tra l’intersezione con Viale C. Colombo (Stazione Carabinieri) e Via Portanova;

- Via Napoleone III, tratto compreso tra l’intersezione con Via Vittorio Emanuele e l’intersezione con Largo Garibaldi;

d) senso unico, in Via Galterio con direzione di marcia dall’intersezione con Via Roma all’intersezione con Via Porta Appula;

e) divieto di transito (in Largo Garibaldi) con obbligo di svolta a destra in Via Galterio, per i veicoli provenienti da Via Roma;

f) divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra in Via Porta Appula, per i veicoli percorrenti Via Galterio e provenienti da Via Roma;

g) divieto di transito con obbligo di svolta a destra in Via Porta Appula, per i veicoli percorrenti Via Galterio e provenienti da Via Giandomenico De Sanctis;

3) 28 giugno 2024: dalle ore 17,30 alle ore 19,00 [PROCESSIONE]:

- divieto di sosta con rimozione veicoli in Piazza G. De Sanctis, Via Galterio (dall’intersezione con Corso Conte di Torino all’intersezione Piazza De Sanctis), Corso Conte di Torino (dall’intersezione con Via Galterio all’intersezione con Piazza XXIV Maggio), Piazza XXIV Maggio, Via Roma, Largo Garibaldi;

- divieto di transito in Corso Conte di Torno (dall’intersezione con Via Galterio all’intersezione con Piazza XXIV Maggio), Via Roma, Largo Garibaldi, Viale Margherita (dall’intersezione con Viale Cristoforo Colombo all’intersezione con Via Portanova);

b) dalle ore 21,00 alle ore 24,00 [CONCERTO BANDISTICO]:

- divieto di sosta con rimozione veicoli in Piazza XXIV Maggio;

- divieto di transito in Corso Conte di Torino (dall’intersezione con Via Galterio all’intersezione con Piazza XXIV Maggio), Piazza XXIV Maggio;

4) 29 giugno 2024: dalle ore 18,00 alle ore 21,00 [SOLENNE PROCESSIONE]: divieto di sosta con rimozione veicoli in Piazza G. De Sanctis, Piazza XXIV Maggio, Corso Conte di Torino, Via Galterio, Via Guiscardo, Via Roma, Largo Garibaldi, Via Portanova, Via Trieste (da Via Portanova a Via Vittorio Emanuele III);

dalle ore 21,00 alle ore 24,00 [CONCERTO BANDISTICO]:

- divieto di sosta con rimozione veicoli in Piazza XXIV Maggio;

- divieto di transito in Corso Conte di Torino (dall’intersezione con Via Galterio all’intersezione con Piazza XXIV Maggio), Piazza XXIV Maggio;

5) il 28 e 29 giugno 2024, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 [FIERA STRAORDINARIA]: divieto di transito e sosta con rimozione veicoli in Via Napoleone III, tratto compreso tra l’intersezione con Via Vittorio Emanuele e l’intersezione con Largo Garibaldi.