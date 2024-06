Festa del quartiere di San Pietro: divieti e prescrizioni su viabilità e sosta

TERMOLI. Tre giorni di festa per la comunità parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, da domani, venerdì 28 giugno, a domenica 30.

Padre Enzo Ronzitti, nella sua qualità di parroco ha preannunciato lo svolgimento di attività religiose e ricreative in occasione della festività e una processione religiosa con il seguente programma: 28 giugno 2024 ore 21 - Veglia di Preghiera per la Pace in Chiesa;- 29 giugno 2024 dopo la Santa Messa delle ore 18.30 circa partenza dalla Chiesa Santi Pietro e Paolo Apostoli– via Volturno– via Firenze- via Palermo– via Venezia– via S. Pertini– via Tevere e rientro in Chiesa ove avrà termine. Ore 21.30 Gruppo musicale in concerto; - 30 giugno 2024 ore 21 esibizione delle “Scuole di Ballo” di Termoli;

Per permettere lo svolgimento delle varie attività, è stata emanata una ordinanza che prescrive:

dalle ore 17 al termine delle manifestazioni dei giorni 29 e 30 giugno 2024 il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e la sospensione temporanea della circolazione veicolare divieto di transito– strada chiusa nell’area antistante la chiesa di San Pietro, nell’area di parcheggio antistante la scuola elementare di Via Volturno e nell’area compresa tra le vie Volturno, Tevere e Biferno, secondo le necessità legate allo svolgimento delle attività religiose e ricreative legate alla manifestazione, ad eccezione dei veicoli di polizia, emergenza e soccorso.

La circolazione dei veicoli è sospesa al passaggio del corteo religioso nella giornata di sabato 29 giugno dalle ore 19.30 circa per la durata della processione religiosa avente il seguente itinerario: via Volturno– via Firenze– via Palermo– via Venezia– via S. Pertini– via Tevere– rientro in Chiesa San Pietro ove avrà termine.

L’organizzazione metterà a disposizione sul percorso un congruo numero di unità aderenti alle associazioni di volontariato accreditate al sistema di protezione civile, muniti di giubbetti rifrangenti ad alta visibilità, con funzioni di assistenza e di informazione; l’organizzazione è tenuta ad assicurare la presenza di un veicolo di assistenza sanitaria o, in mancanza, di altro veicolo di assistenza a chiusura del corteo per tutto il tragitto della processione, all’occorrenza, il responsabile di turno valuterà l’opportunità di eventuali, ulteriori interdizioni e/o deviazioni della circolazione veicolare che si rendessero necessarie per la migliore fruibilità da parte dell’utenza residente e turistica delle vie alternative prescelte.