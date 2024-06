"Nutrire il futuro": prima tappa sulla costa molisana

CAMPOBASSO. Parte dal Molise il progetto "Nutrire il futuro: un percorso verso il cibo sostenibile" (𝘗𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘔𝘐𝘔𝘐𝘛. 𝘋.𝘔. 6/5/2022 𝘢𝘳𝘵.5) che prevede la promozione di itinerari presso le realtà locali e regionali, alla scoperta di stili di vita sostenibili, valorizzando le unicità dei territori e le loro tradizioni.

L’Organizzazione Mondiale del Turismo, UNWTO, definisce il turismo sostenibile come un innovativo modo di viaggiare ed esplorare i territori, che soddisfa i bisogni dei viaggiatori, delle comunità locali, dell’ambiente e delle aziende, salvaguardando, non solo gli equilibri ambientali, ma anche quelli sociali ed economici, offrendo allo stesso tempo nuove opportunità di sviluppo a lungo termine e per il futuro delle prossime generazioni.

Le comunità ospitanti acquistano così notevole importanza e diventano protagoniste della promozione del territorio con la creazione di rapporti positivi d’interazione con l’industria del turismo e i turisti stessi.

Il progetto “Nutrire il futuro: un percorso verso il cibo sostenibile” attraverso la sensibilizzazione dei visitatori e dei cittadini, intende sviluppare un turismo più consapevole e responsabile diretto a far emergere le unicità dei territori coinvolti, grazie alle quali sarà possibile registrare un aumento esponenziale del flusso turistico, fenomeno che avrà ripercussioni importanti e dirette anche sull’economia dei territori.

Per raggiungere questo obiettivo saranno realizzate una serie di attività diversificate a stretto contatto con le realtà territoriali presenti in tutte le Regioni d’Italia.

L'evento organizzato e promosso da Adoc Nazionale e Adoc Molise si terrà venerdì 28 giugno 2024 dalle ore 18:30 presso le tenute "Martarosa" a Campomarino (Nuova Cliternia) in via Madonna Grande n 11.

Durante la serata, si potrà partecipare a una visita guidata al vigneto e alla tenuta, seguita da una degustazione di vino "Tintilia" e dei migliori salumi e formaggi tipici locali, presentati direttamente dai produttori.

Per maggiori informazioni: https://adocnazionale.it/progetti/nutrire-il-futuro