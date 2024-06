Rinviata la commemorazione del centenario di Girolamo La Penna

TERMOLI. Annunciata per sabato 29 giugno, la commemorazione del centenario della nascita dell'onorevole Girolamo La Penna viene rinviata sine die, era prevista la celebrazione eucaristica nella Cattedrale e successivo momento per scoprire un busto in bronzo, a cura dell'associazione culturale che ne prende il nome.

A darne notizia è stato il presidente dell'associazione, Nicola Felice.

«Si comunica che la manifestazione per il centenario della nascita dell'onorevole Girolamo La Penna, programmata per sabato 29 giugno prossimo dall'omonima Associazione Culturale, viene rinviata a data da destinarsi per motivi organizzativi».