Col biglietto del concerto si può vedere Svizzera-Italia all'Arena del Mare

TERMOLI. Un sabato pieno di eventi, il 29 giugno: alle 18 c'è l'ottavo di finale degli Europei tra Svizzera e Italia e coloro che sono in possesso del biglietto per il concerto all'Arena del Mare 15° 42° potrà trasferirsi in viale Marinai d'Italia già in tempo utile per tifare gli azzurri.

«A tutti coloro che hanno acquistato e acquisteranno il biglietto del concerto del 29 giugno, comunichiamo che sarà possibile accedere all’arena dalle ore 17:30 per assistere alla partita Italia-Svizzera trasmessa su maxi schermo ledwall», riferisce l'organizzazione del Termoli Summer Festival.

Inoltre l’Arena ospiterà un’area food & beverage.