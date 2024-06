Fascicolo sanitario elettronico: scadenza alle porte per dire no ai dati precedenti al maggio 2020

CAMPOBASSO. Ancora qualche giorno di tempo: fino al 30 giugno sarà possibile opporsi al recupero e all’inserimento, sul proprio Fascicolo Sanitario, dei dati e dei documenti pregressi riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale prima del 19 maggio 2020.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 aprile 2024 ha stabilito che tale opposizione è consentita solo online, accedendo al servizio “FSE – Opposizione al pregresso” disponibile sul portale del Sistema Tessera Sanitaria (Sts). Nell’area del portale riservata al Cittadino (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino) è presente l’apposita funzionalità, che rimarrà attiva solo fino al 30 giugno 2024.

L’accesso avviene autenticandosi tramite identità digitale: usando la Tessera sanitaria o la Carta nazionale dei servizi (Cns), la Cie-Carta di identità elettronica (purché si abbia il relativo pin) oppure tramite Spid. Una volta entrati, si deve prendere visione dell’informativa, e poi basta cliccare sulla casella “Opposizione” e premere il pulsante “Mi oppongo”, in modo da inviare la propria dichiarazione.

Chi non ha lo SPID o la CIE può accedere, anziché dalla propria area riservata, cliccando sul link “Accedi senza autenticazione”. È sufficiente inserire i seguenti dati, necessari per assicurare l’identificazione: codice fiscale, numero e scadenza della tessera sanitaria. Per chi non trova la nuova Ts, il sistema riconosce anche i dati della precedente tessera scaduta. Non è possibile scegliere cosa far confluire nel Fse e cosa no. La scelta “documento per documento” non è infatti ammessa.

L’opposizione consente solo il diniego integrale. Per qualsiasi informazione è possibile collegarsi al sito www.salute.gov.it , scrivere all’indirizzo mail fse@regione.molise.it o telefonare allo 0874.1866000.