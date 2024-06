Dal Pd: «Spazzamento a piedi e mini isole ecologiche, il personale è sufficiente?»

TERMOLI. Il decoro e l'igiene urbana al centro dell'attualità in questo avvio dell'estate 2024.

«Spazzamento a piedi e mini isole ecologiche. Il personale è sufficiente?», lo chiedono i consiglieri del Pd Manuela Vigilante e Oscar Scurti.

«Siamo compiaciuti che il neo sindaco Nico Balice si sia subito messo al lavoro e abbia annunciato tra le sue priorità quella di rendere la città più accogliente e pulita. Ma in che modo? Sia con il ripristino dello spazzamento a piedi nel borgo antico e nel centro cittadino fino alla ferrovia, ma anche con l'installazione di mini isole ecologiche all'interno del borgo.

Una domanda sorge spontanea: il personale attualmente in forza alla Rieco Sud, tenuto conto anche dell'eta' anagrafica media, è in grado di coprire anche il nuovo servizio di spazzamento a piedi?

Noi riteniamo che il numero dei lavoratori impiegati attualmente dalla Rieco Sud sia carente rispetto alle esigenze e alle necessità di una città di oltre 30.000 abitanti, che durante la stagione estiva ormai iniziata, si triplica, con una mole di lavoro sicuramente superiore rispetto ai periodi ordinari.

Il risultato, che è sotto gli occhi di tutti e che i cittadini lamentano ogni giorno, nonostante il notevole sforzo del personale, è che la città è sporca sia in centro che nelle zone periferiche ed il servizio di raccolta dei rifiuti appare inadeguato e inefficiente.

Come pensa l'amministrazione di far fronte a tali problematiche, che in parte sono sicuramente da addebitare alla carenza di personale?

Si è confrontata con l'azienda per capire se intende assumere nuovo personale e stabilizzare i lavoratori assunti con l'agenzia interinale, visto che i lavoratori ad oggi impiegati sono in un numero esiguo rispetto alla mole di lavoro. Attendiamo fiduciosi un riscontro alle nostre domande».