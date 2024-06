«Dobbiamo difenderci dall'autonomia differenziata»

CAMPOBASSO. «Ciò da cui bisogna difendersi oggi non è l’autonomia dall’Abruzzo ma dall’autonomia differenziata». Così in un intervento video Tecla Boccardo, segretaria regionale Uil.

«Difenderci da quella norma discriminatoria presentata qualche giorno fa dal Governo, promulgata dal Presidente della Repubblica- continua la Boccardo- bisogna garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini, nella sanità, nella scuola, nel lavoro. Non possiamo avere lavoratori pagati diversamente a seconda della Regione più ricca o più povera in cui si lavora. Non possiamo avere un sistema sanitario che prende a sistema il criterio della spesa perché noi saremo, ulteriormente, penalizzati, in quanto il Molise non ha raggiunto una performance sufficiente. È la peggiore in Italia e questo è sotto gli occhi di tutti»