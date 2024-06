«Intelligenza artificiale, per il Molise è come avere una Ferrari»

CAMPOBASSO. È intervenuto anche Luca Mastrangelo, in rappresentanza di Planetcall Direct e Semioticlab, all'incontro informativo sull'Intelligenza artificiale organizzato ad Isernia dall'Università del Molise, in collaborazione con la Camera di Commercio.

L'evento, dal titolo 'GenerIAmo: come creare contenuti innovativi per il proprio business', si è tenuto giovedì 27 giugno presso la sede dell'ente camerale del capoluogo pentro.

"Per il Molise - ha ricordato Mastrangelo alla platea di imprenditori, professionisti, studenti e accademici - l'AI è come avere una Ferrari, perché ci consente di stare al passo e di recuperare diversi gap rispetto a realtà più dinamiche. Ovviamente è per tutti noi un'opportunità, perché grazie all'Intelligenza artificiale sarà possibile delegare e automatizzare la parte più banale e noiosa del lavoro, liberando tempo ed energie importanti da dedicare ad esempio alla creatività e alle strategie, capacità umane (per ora) insostituibili e in grado di fare la differenza e rendere davvero competitive le nostre aziende sul mercato".

Mastrangelo ha poi parlato dell'esperienza maturata in questo nuovo settore, in particolare con il primo spot elettorale realizzato con AI in Italia nel 2023 in occasione delle elezioni regionali molisane: la piazza semideserta di un centro colpito da crisi economica e spopolamento diventava in pochi secondi nel video una moderna agorà, con anziani a passeggio e giovani di passaggio per andare in ufficio o a studiare, così il Molise verosimile proposto dalla candidata diventava reale grazie all’Intelligenza artificiale. Uno spot che fece clamore, tanto da essere citato persino da testate nazionali come Tgcom24. Senza dimenticare Tell Talk, un innovativo strumento di consulenza e assistenza agli utenti. Si tratta di uno sportello virtuale, utile per enti pubblici e privati, che tramite l'ausilio di una ‘Live Chat’ multilingue (con possibilità di condivisione di immagini e documenti) garantisce un servizio di informazione e supporto in tempo reale.

"Il nuovo sistema - ha concluso - deve aiutarci a stimolare il più possibile le nostre qualità e metterle a servizio delle complessità, a rendere le relazioni il nostro grande punto di forza. Ognuno deve essere messo nella possibilità di andare in profondità nel rapporto con la persona che si affida a lui per la risoluzione di un problema. D’altronde, tutto quello che è possibile standardizzare lo faranno le macchine. Noi, però, possiamo distinguerci per la nostra umanità. Più tecnologia ci sarà, più dovremo essere umani: questa è la sfida che ci attende".