«Scriveremo insieme il futuro!», il sindaco Boccardo rilancia il suo progetto

L'insediamento dell'amministrazione di Castelmauro col sindaco Flavio Boccardo

CASTELMAURO. Rieletto da sindaco a Castelmauro, nel turno amministrativo dell'8 e 9 giugno, il primo cittadino confermato dalla popolazione locale, Flavio Boccardo, si è insediato per il nuovo mandato.

«Voglio condividere con voi un momento solenne, l’insediamento del Consiglio comunale, un gruppo di persone competenti, appassionate e oneste al servizio della comunità. Scriveremo insieme il futuro!

Ha vinto la democrazia e il voto libero, a garanzia dei progetti di sviluppo messi in campo da questa amministrazione per Castelmauro e i castelmauresi. Come sempre fatti e finanziamenti concreti a sostegno dello sviluppo del nostro territorio.

Grazie a tutti coloro che continuano con forza e determinazione a sostenerci senza farsi ingannare dal sibilo delle sirene…»