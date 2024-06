Parte la biglietteria a terra del trasporto locale: installati due totem della Gtm

TERMOLI. Tra i vulnus del servizio di trasporto urbano della città di Termoli, storicamente, c'era l'assenza di una biglietteria a terra, che non costringesse gli utenti a poter acquistare i biglietti soltanto dal conducente, con peraltro tempi che impattavano sulle corse e il rischio di presentarsi anche con banconote di grosso taglio.

Nelle scorse estati c'erano stati tentativi per avviare punti vendita stagionali e comunque non solo lo sportello del terminal bus di via Martiri della Resistenza.

Da due giorni, qualcosa è cambiato, sono stati installati due totem automatici per l'erogazione e l'acquisto dei tagliandi, sia al capolinea di piazza Garibaldi, davanti alla stazione, che allo stesso Terminal bus. Una delle novità contenute nel project financing che la Gtm ha siglato col Comune di Termoli. L'opzione migliore sarebbe quella di rendere fruibile il servizio in modo digitale quanto più possibile, ma comunque è un primo riscontro concreto a vantaggio dell'utenza.