Impianti sportivi: posa del manto in erba sintetica a Larino

LARINO. Nuovo manto erboso sul campo sportivo comunale di contrada Monte Arcano.

Le ditte incaricate, una locale e due specializzate proprio nella realizzazione dei manti di erba sintetica, stanno ultimando i lavori e quell’area ‘grigia’ oggi si sta colorando di verde e di bianco. I colori dell’erba e delle strisce bianche che andranno a delimitare l’area rettangolare dove i giovani larinesi potranno finalmente praticare calcio.

La posa dell’erba ha abbondantemente superato ‘la metà campo’. Tempo ancora qualche giorno e tutto il rettangolo di gioco sarà stato srotolato.

Quel verde da un senso di nuovo, di futuro alla città, ma soprattutto a quella parte di larinesi che attendeva la realizzazione del nuovo impianto per poter di nuovo tornare a sognare, poter di nuovo credere che la gloriosa Frenter possa risorgere dalle sue ceneri e tornare a calcare i rettangoli di gioco, non più in posizione ‘svantaggiata’ a causa del vetusto terreno di gioco, ma in una posizione di vantaggio rappresentata proprio dal nuovo campo.