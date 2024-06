OrientaMolì: il progetto regionale per aiutare i giovani a progettare il proprio futuro

CAMPOBASSO. OrientaMolì: il progetto regionale per aiutare i giovani a progettare il proprio futuro. Dal 29 al 31 ottobre 2024 a Campobasso il primo evento regionale di orientamento per tutte le scuole del Molise.

L’orientamento è una delle funzioni strategiche affidate alle Regioni. Anche il Molise sta investendo per costruire un sistema regionale in grado di accompagnare i giovani in tutti i momenti importante per progettare il proprio futuro.

L’iniziativa si chiama OrientaMolì, un progetto innovativo che comprende eventi e servizi di consulenza con esperti che aiuteranno giovani e studenti del nostro territorio a comprendere le nuove e molteplici opportunità di studio e di carriera di una società in grande trasformazione.

L'obiettivo principale di OrientaMolì è offrire a tutte le scuole percorsi e strumenti di orientamento, necessari per sviluppare una migliore consapevolezza nella popolazione studentesca molisana di tutti i percorsi formativi e di carriera, aiutandoli a riconoscere le proprie potenzialità in relazione all'ambiente socio-economico circostante. Questo sistema regionale di orientamento offrirà opportunità uniche di contatto con le aziende e risorse di approfondimento sull'istruzione universitaria e tecnica superiore. Attraverso attività integrate come colloqui individuali e di gruppo, orientamento permanente e itinerante, OrientaMolì fornisce agli studenti strumenti e risorse per una scelta consapevole e mirata.

Il progetto OrientaMolì si contraddistingue per il suo approccio integrato e mirato, coinvolgendo attivamente studenti, insegnanti, genitori, aziende e istituzioni al fine di creare un ambiente formativo completo e orientato al mondo del lavoro. Il primo evento annuale OrientaMolì si terrà il 29, 30 e 31 ottobre 2024 a Campobasso, ma sono già in programma altri eventi regionali dedicati alle grandi trasformazioni digitali e ambientali che stanno modificano l’economia e il mondo del lavoro. Gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a incontri con professionisti e aziende per scoprire le nuove tendenze lavorative, workshop pratici per sviluppare competenze trasversali, presentazioni di percorsi formativi universitari e tecnici superiori, e contest culturali per stimolare la creatività e l'interesse.

A breve ci saranno ulteriori importanti novità e saranno attivati anche nuovi servizi di orientamento online ed eventi dedicati ai docenti e ai giovani del territorio. Il progetto regionale è gestito dall’ATI tra IAL, Trend, Ares, Pluriversum.