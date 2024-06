Confronto interdisciplinare sul trattamento delle arteriopatie periferiche

CAMPOBASSO. Oggi, nell’ Aula "Crucitti" del Responsible Research Hospital, si è tenuto il convegno “Arteriopatia periferica: arti inferiori oggi”, un’occasione per discutere, insieme ad una faculty di eccellenza, dell’arteriopatia periferica, patologia del sistema circolatorio che colpisce un numero significativo di persone, con importanti ripercussioni sulla qualità della vita.

L'arteriopatia periferica, particolarmente nei pazienti con condizioni croniche come il diabete, ha un impatto significativo sia sull'individuo che sulla collettività. La natura cronica della malattia e il rischio di amputazione maggiore rendono indispensabile una conoscenza approfondita da parte delle diverse figure mediche coinvolte nella diagnosi precoce e nella gestione delle complicanze.

“Questo convegno ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra relatori e moderatori di diverse estrazioni specialistiche” commenta Antimo Aiello, co-promotore dell’evento e specialista in Diabetologia ed Endocrinologia, “abbiamo esplorato l'arteriopatia periferica e le varie possibilità di trattamento, sia medico che chirurgico. I medici di base hanno un ruolo sempre più cruciale nella diagnosi precoce e nella gestione efficace di questi pazienti”, conclude.

“Abbiamo discusso dei vari quadri clinici, dai disturbi funzionali come la claudicatio e le difficoltà di deambulazione, fino alle situazioni più gravi che possono condurre all'amputazione”, commenta Carlo Ruotolo, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare, “sono state illustrate anche le diverse opzioni terapeutiche oggi disponibili, dalle tecniche endovascolari mini-invasive agli interventi chirurgici a cielo aperto”.

L’incontro ha rappresentato un'importante opportunità per migliorare la conoscenza e le competenze dei professionisti sanitari coinvolti nella gestione di questa patologia complessa e spesso debilitante, sottolineando l’importanza del legame con i medici di medicina generale, essenziale per una diagnosi tempestiva e una presa in carico precoce, prevenendo le conseguenze più gravi.