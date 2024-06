Furti sulla costa, il prefetto convoca associazioni di categoria e sindaco

TERMOLI. Dopo i furti compiuti nei primi tre weekend di giugno, dalle associazioni di categoria, in particolar modo i balneari del Sib-Confcommercio, era giunto l’appello a coinvolgere gli stessi esercenti sui tavoli della sicurezza.

Un furto per fortuna con macchina ritrovata in tempo, a San Severo, aveva colpito anche il presidente dell’Asec-Confesercenti, Pasquale Oriente, così il prefetto Michela Lattarulo ha convocato sull’emergenza furti e in senso più ampio la problematica estiva sulla sicurezza, un nuovo coordinamento provinciale, invitando i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, per mercoledì 3 luglio, alle 11.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Sib-Confcommercio Molise, Nico Venditti, che ha sottolineato come l’appello abbia colto nel segno e anche tutti i controlli promossi, persino negli stessi lidi, sono un sintomo di legalità condiviso.