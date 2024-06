«Chi è solo ha lo stesso diritto di sedersi al tavolo», il monito tra inclusione e accoglienza

TERMOLI. Inclusione e accoglienza, anche nei luoghi di aggregazione come le attività di ristorazione e somministrazione. Un lettore e amico di Termolionline, Giulio, propone uno suo spaccato personale, l’esperienza maturata, che funga da monito per la stagione che ora decolla pienamente.

«L’estate è arrivata. L’anno scorso durante il periodo estivo, è capitato più di una volta, di andare al ristorante a pranzo oppure a cena. Purtroppo in alcuni casi, non è stato possibile accedere al locale per mangiare in quanto i tavoli, al dire del ristoratore, erano tutti pieni. La cosa strana è che quando mi presentavo all’ora di pranzo o di cena, i tavoli erano vuoti. L’episodio si è ripetuto in diversi ristoranti e in diverse giornate, sia a pranzo che a cena. Cosa era successo? Semplice.

Alla domanda del ristoratore: “quanti siete?”, rispondevo che ero da solo. Da subito notavo lo sguardo dell’uomo, non molto felice. Praticamente, venivo rifiutato gentilmente con la scusa che era pieno.

Conosciamo i ritmi di lavoro in questi ambienti e immagino che tempo e spazio per una sola persona seduta al tavolo da 4 posti, diventa antieconomico.

I costi gestionali dell’apparato ristorazione sono alti, bisogna cercare di guadagnare, fatturare quanto più possibile, anche se ciò significa mandare indietro una persona single e disabile quale io sono.

Non ho fatto storie, capivo che quel locale non faceva per me, e non fa nulla se poteva apparire una sorta di discriminazione, il caldo impetuoso di quelle giornate, avrebbe fatto squagliare anche quella.

Di fatto comunque, io single e disabile, non riuscivo a reperire facilmente un posto a tavola in un ristorante.

Spero che quest’anno non si ripeta il mal costume da parte di alcuni ristoratori, i quali “chiudono la porta in faccia” a un disabile single, ma essere umano, per fare posto ai turisti, almeno in nr. di 4, i quali si accomoderanno in quel ristorante, con aria condizionata, con vino pregiato, e col miglior menù a base di pesce. La classe e l’empatia, non risiedono nel menù che si offre ai clienti. Li dovremmo avere incorporati nel nostro Dna, purtroppo non è così».