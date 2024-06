«La battaglia per le persone senza fissa dimora riguarda tutti»

TERMOLI. Immaginate di vivere in strada una giornata come questa in una città come Termoli. Senza doccia, senza fontanelle pubbliche funzionanti (tranne qualche eccezione), senza spazi pubblici aperti dove godere di un po' d'ombra (l'unica opzione sono chiese e centri commerciali), senza bagni pubblici, senza un euro per entrare in un bar, asfalto e cemento sempre più diffusi, sempre meno numerosi gli alberi (se non per l'iniziativa di cittadini organizzati). Non proprio una vita da "turisti", che invece possono contare su ben altri servizi (dietro pagamento, ovvio).

Nelle città si parla spesso di "emergenza freddo", come di un periodo nel quale le persone senza dimora sono più facilmente esposte al rischio concreto di morire in strada a causa delle basse temperature. Ma in strada si muore tutto l'anno. Anche in estate. Quella di chi vive in strada o in situazioni precarie è un’emergenza tutti i giorni, e quindi - per definizione – non è "emergenza", ma problema strutturale. Sono già 189 le persone senza dimora morte nel 2024 in Italia.

Ed è proprio in estate che a Termoli il numero di persone in strada aumenta. E mentre la città si industria per accogliere turisti e bagnanti, decine se non centinaia di persone e famiglie vengono sfrattate per liberare gli appartamenti da affittare a 1000 euro a settimana (o anche più) per la stagione estiva.

Pensare e progettare una città più inclusiva per i suoi abitanti più fragili ed emarginati significherebbe poter avere una città più vivibile e accogliente anche per i suoi stessi abitanti. Spazi pubblici di socialità e incontro, una politica organica per la casa, servizi diffusi e disponibili tutto l’anno (non concentrati in una stagione): pensate che bello sarebbe!

È per questo che la battaglia per e con le persone senza dimora è una battaglia che ci riguarda tutti e tutte, perché è una battaglia per il presente e il futuro del territorio, è una battaglia per costruire un NOI finalmente inclusivo, e vivere meglio.

In questi giorni di caldo estremo, come in quelli di freddo, non voltiamo lo sguardo dall'altra parte. Uno sguardo, una parola, possono fare la differenza in una solitudine. E non smettiamo di immaginare una città più a misura di persona.

Così la pagina Facebook "La città invisibile".