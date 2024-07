"Un bambino, un insegnante, una penna e un libro" possono cambiare il mondo"

TERMOLI. Il Club Lions Termoli Host, per il tramite del presidente Domenico Fabbiano e del Past Presidente Nicola Ricciuti, unitamente alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Achille Pace”, Luana Occhionero, hanno organizzato il Service "Un bambino, un insegnante, una penna e un libro" possono cambiare il mondo".

La cerimonia di inaugurazione della biblioteca si è svolta nella mattinata di venerdì scorso, 28 giugno, alla presenza di un nutrito gruppo di alunni, docenti e genitori. Il Club Lions Termoli Host ha donato gli arredi (scaffali, tavoli e sedie) valorizzando un ambiente della scuola prima in disuso e presentando un "tesoro" presente in essa: i libri.

La biblioteca, che raccoglie più di 1.200 volumi sarà un ambiente dedicato non solo alla lettura ma anche all'ascolto ed all'incontro tra generazioni diverse. Per l'occasione è stata affissa una targa in ricordo della iniziativa.

