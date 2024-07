«Ripristinare il 118 col medico a Montenero», centinaia le firme raccolte in piazza

MONTENERO DI BISACCIA. Centinaia di firme raccolte dai consiglieri comunali di opposizione Nicola Palombo e Giulia D’Antonio a Montenero di Bisaccia, nell’ultimo fine settimana di giugno. Temi diversi, ma sentiti dalla popolazione locale e non solo quella.

Parliamo della sanità e della rete di emergenza territoriale, con la richiesta di ripristino della postazione medicalizzata del 118 h 24, oltre a quella sul referendum per un lavoro tutelato, dignitoso, stabile e sicuro.

Nicola Palombo ci ha riferito di essere soddisfatto dall’affluenza, tanto da prevedere ulteriori appuntamenti nel corso dell’estate.

La questione del 118 Molise è divenuta anche materia di contrapposizione politica regionale, perché i comuni che si trovano “solo” con le postazioni India, ossia con personale infermieristico esclusivo, si considerano penalizzati; tuttavia l’Ordine degli infermieri più volte è intervenuta a riguardo per sottolineare la preparazione del personale.

Ma la salute è un aspetto irrinunciabile e occorre organizzare al meglio il servizio, questo l’obiettivo di Palombo e D’Antonio, che con una mozione ad hoc discuteranno della vicenda anche in Consiglio comunale.

«Tante persone vengono a firmare – il commento di Palombo– sia per il 118 sia per il referendum per il lavoro. Ovviamente un po' di più per il primo argomento, però la raccolta firme sta andando bene. Contiamo di aggiunger altre date nel prossimo mese, perché le persone vogliono firmare, ci cercano e quindi confidiamo di replicare».