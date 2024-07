Via Corsica: lavori in corso e traffico in tilt

TERMOLI. Primo luglio: entra nel vivo la stagione estiva e cosa compare a Termoli? Un cantiere in via Corsica, con rallentamento del traffico in una delle arterie strategiche per l'afflusso sulla costa.

A giugno le lamentele avevano riguardato il lungomare Nord, con vibranti proteste degli operatori balneari, adesso si passa a lavori in corso a Sud.

Scusateci, ma davvero 2i Rete gas non può programmarli diversamente? In altri periodi dell'anno? O magari concertando date meno impattanti? Allo stato non sappiamo se sia un lavoro strutturale o un'emergenza da tamponare, ma abbiamo provato a sondare in municipio e di questo intervento non c'era stata alcuna avvisaglia.

Chiaro, la circolazione ne risente, ma occorre mettere mano all'organizzazione dei sottoservizi, senza che a subirne i disagi siano sempre cittadini e automobilisti, turisti e residenti, si faccia una cabina di regia con tutti gli enti e una programmazione integrata.