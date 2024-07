«Un cuore per salvare un altro cuore, 740 volte grazie»

Carmen e Pina D'Uva: "Grazie a tutti coloro che hanno donato"

TERMOLI. Settecentoquaranta volte grazie.

È stato aperto, questa mattina lunedì 1° luglio, il salvadanaio destinato all’acquisto di un defibrillatore da apporre in corso Umberto I, fuori dal negozio “Baby fashion” delle sorelle Carmen e Pina D’Uva, in ricordo della mamma Letizia, scomparsa lo scorso anno a causa di un arresto cardiaco.





Davanti al direttore di TermoliOnLine, Emanuele Bracone, le sorelle D’Uva hanno aperto il salvadanaio, svelando la cifra raggiunta, 740 euro.

Ringraziano tutti Carmen e Pina, con le lacrime agli occhi, “chiunque abbia donato. Dalla cifra più piccola a quella più grande. Ogni donazione è un ricordo per nostra madre”.

Il 10 luglio, alle ore 17, verrà installato il defibrillatore. “Vorremmo che ci foste tutti, perché con la vostra vicinanza ci sentiremo meno sole”.

Con questa raccolta fondi, Carmen e Pina vogliono “far rivivere il cuore della loro mamma, aiutando chi ne ha bisogno”.

Il defibrillatore con la teca esterna verrà a costare intorno ai 1800 euro e le sorelle sono pronte a mettere tutto quello che manca. Il defibrillatore parlerà 3 lingue, italiano, inglese e francese e potrà essere usato anche sui bambini.

«Un cuore per salvare un altro cuore. La data dell’installazione non è casuale, così come l’orario».

La signora Letizia, infatti, è venuta a mancare il 10 luglio 2023 alle ore 17.

Galleria fotografica