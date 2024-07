Reddito energetico 2024: requisiti e modalità d'accesso

CAMPOBASSO. Mercoledì 3 luglio 2024, alle ore 17:00 presso la Sala Conferenze del GAL “Molise verso il 2000” in Via Monsignor Bologna 15 a Campobasso, si svolgerà un evento informativo sul bando "Reddito Energetico 2024".

Il Reddito Energetico Nazionale è un finanziamento a fondo perduto destinato a coprire tutte le spese per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW.

L’evento è stato organizzato dal Gal Molise Verso il 2000, in collaborazione con Energia prima O&M Srl ed con il patrocinio del Comune di Campobasso. Dopo i saluti istituzionali del Direttore tecnico del Gal Molise, Adolfo Fabrizio Colagiovanni e della sindaca del Comune di Campobasso Marialuisa Forte, ci sarà un intervento tecnico del Dott. Luigi Licursi della società Energia Prima che spiegherà come accedere al fondo.

L’incontro è finalizzato ad offrire maggiori informazioni a tutti gli interessati circa i requisiti e le modalità di accesso al contributo economico a valere sulle risorse del Fondo Nazionale del Reddito Energetico. Lo sportello nazionale per accedere ai fondi aprirà il giorno 05 luglio alle ore 12:00.

Possono accedere al Reddito Energetico le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

-appartenenza a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

-titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici ove andrà realizzato l'impianto fotovoltaico per cui si richiede l'accesso all'agevolazione;

-essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare.

L’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati ad accedere alle agevolazioni previste dal “Fondo Nazionale Reddito Energetico.