L'azienda di soggiorno al Salone del Camper di Parma

mar 02 luglio 2024

TERMOLI. Dopo il successo dello scorso anno l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo torna al Salone del Camper di Parma.

L’Aast assieme all’azienda regionale Molise Acque parteciperà alla 15° edizione del Salone del Camper di Parma.

Appuntamento dal sabato 14 a domenica 22 settembre 2024 presso il polo fieristico Fiere Di Parma, che come ogni anno ospiterà il Salone del Camper.

Un evento imperdibile non solo per gli appassionati delle vacanze outdoor e del camper life style, il Salone del Camper di Parma è tra gli eventi fieristici più importanti d’Italia.

Secondo in d’Europa, con oltre 100.000 visitatori, che ogni anno si danno appuntamento per scoprire le nocità dedicate al turismo en plein air e al caravanning.

Negli ultimi anni, viaggiare in camper è diventato una scelta sempre più popolare tra coloro che desiderano esplorare nuove destinazioni con flessibilità e indipendenza.

Tuttavia, oltre a rappresentare un modo avventuroso e comodo di viaggiare, il turismo in camper può essere anche una scelta sostenibile, se praticato con attenzione e consapevolezza.

Il camper permette di poter fruire di quei territori, spesso considerati poco turisti e margiali, realizzando un principio basilare del turismo sostenibile: non solo rispettare l’ambiente in cui si è ospitati, ma portarvi vantaggi concreti per la tutela e lo sviluppo del luoghi e della sua comunità.

Inoltre, i camperisti sono spesso alla ricerca di luoghi tranquilli, furi dai circuiti del turismo di massa, in grado di garantire una forma di viaggio consapevole che diviene vera e propria modalità di partecipazione alla conservazione del territorio.

È per questo che l’AAST intende promuovere la partecipazione di n. 6 imprese operanti nel settore turistico, enogastronomico e delle attività en plein air al Salone del Camper di Parma. Per iscriversi leggere il regolamento, compilare e firmare il modulo di adesione sotto elencati ed inviarlo all’indirizzo aastfiera@gmail.com entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 15 luglio 2024.

Per ulteriori informazioni sull’evento si consiglia di visitare il sito web: https://www.salonedelcamper.it/