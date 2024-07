"Movida e divertimento? Sì ma con criterio"

TERMOLI. Estate, mare e relax. Di solito è questo quello che le persone cercano. La tranquillità di godersi qualche ora in spiaggia senza pensieri, senza problemi.

Ma, spesso, questa tranquillità resta una pura utopia. Non solo i bagnanti devono districarsi per trovare un “misero” parcheggio, ma tocca anche fare la “gimkana” tra le varie due ruote che il parcheggio “lo creano” a discapito degli altri, sui marciapiedi.

Parcheggi, movida e divertimento. Spesso, però, questi tre non vanno molto d'accordo, soprattutto movida e divertimento che non devono nuocere agli altri.

E infatti una nostra lettrice ci ha inviato questa segnalazione.

«Una domenica di caldo intenso a Termoli si è conclusa presso un lido sul Lungomare Nord di Termoli, con una violenta rissa. Dopo un degenerante happy hour, che richiama centinaia e centinaia di persone che si concentrano, probabilmente in spiaggia. ben oltre la capienza massima degli spazi, a scontrarsi giovani ubriachi. Uno di loro riportava ferite notevoli al cranio. La security li ha allontanati dal locale dirigendoli sul lungomare Nord. Uno dei ragazzi ha scaraventato a terra scooter e moto. I passanti, increduli, hanno allertato le forze dell’ordine. Ingenti i danni a discapito dei proprietari dei mezzi e che mai verranno risarciti. Sul posto sono arrivati Polizia e Carabinieri. Come in ogni weekend è impossibile praticare la zona pedonale perché occupata selvaggiamente da mezzi a due ruote a cui è consentito parcheggiare sui marciapiedi. A rischio la sicurezza dei pedoni».