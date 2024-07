«Termoli Comics & Games porta turismo, ma l'edizione 2025 è un punto interrogativo»

Termoli Comics & Games 2024

TERMOLI. Non è passato inosservato il dato, per certi versi clamoroso, che abbiamo diffuso oggi: ossia che il Molise è l'unica regione con un saldo positivo di turismo balneare nel giugno 2'24 rispetto allo scorso anno.

Un + 10% che ha tante chiavi di lettura, come quella dell'afflusso del "Termoli Comics & Games", sottolineato dagli organizzatori, Nicola Palmieri e Mario Palladino (Qdss).

«Il Termoli Comics & Games ha creato qualcosa di eccezionale sotto ogni punto di vista, le 70.000 presenze su 3 giorni si sono fatte sentire forte e chiaro e oggi, finalmente, anche i dati Nazionali ci danno ulteriore ragione. Il turismo balneare è calato in tutta Italia, segnando un segno negativo in ogni regione italiana a giugno. Tranne in Molise. La nostra preoccupazione principale con il Comics, soprattutto di venerdì e sabato, era iniziare nel tardo pomeriggio, permettendo alle persone di andare al mare. E così è stato. Questa correlazione è potente e importante per tutto il territorio e speriamo vivamente che il Molise intero lo capisca. I dati parlano chiaro per tutti. Ancora grazie a tutti i partecipanti. Ultima cosa non meno importante. Ce lo state chiedendo in tanti, ma la terza edizione è ancora un grosso forse per via del budget, circa 180.000 euro che serve per garantire un evento grandioso di 3 giorni e gratis. Non vi negherò che abbiamo già ricevuto richieste da paesi vicini… ma noi vorremmo rimanere a casa. Se ce lo permetteranno».