Guardia medica turistica, approvate le graduatorie dall'Asrem

MOLISE. Lo scorso 1° luglio, il direttore generale dell’Asrem, dottor Giovanni Di Santo, con delibera numero 1010, ha approvato le graduatorie di assistenza turistica sul litorale molisano e a Campitello Matese nei mesi di luglio - agosto 2024.

Sono 11 le domande di partecipazione pervenute alla direzione regionale.

Previste numero 5 postazioni sul litorale: Termoli 1, Petacciato 1, Campomarino 2, Costa Verde -Montenero 1.

I medici che hanno risposto sono 5+1ammesso con riserva.

La delibera:

DATO ATTO che in data 03/06/2024 sono stati pubblicati sul sito dell’Asrem i relativi avvisi approvati con il su citato provvedimento n.816 del 30/05/2024;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine sono pervenute n. 11 domande di partecipazione di seguito elencate:

DATO ATTO che tre domande di partecipazione devono essere ammesse con riserva in attesa di regolarizzazione come da note n. 66567/2024, 66557/2024 e 67690/2024

DATO ATTO CHE, i Dott.ri De Marco Gaetano e Ricci Alessandro hanno provveduto alla regolarizzazione dell’istanza presentata. RITENUTO di dover formulare le graduatorie delle istanze pervenute secondo i criteri di priorità indicati nell’avviso su menzionato; PROPONE Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente di:

FORMULARE le graduatorie di cui all’allegati n. 1 e n. 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dei medici che hanno prodotto istanza al fine di assicurare il servizio di assistenza sanitaria ai turisti in località Campitello Matese e Litorale molisano;

STABILIRE che, come da determina n. 59 del 16/05/2024 della Regione Molise, gli utenti non residenti nella Regione Molise presenti per motivi turistici sono tenuti al pagamento, quale corrispettivo per le prestazioni fruite, di un ticket differenziato, pari ad euro 20,00 per le visite ambulatoriali ed euro 35,00 per le visite domiciliari ai sensi dell’art. 46 dell’A.C.N. vigente;

STABILIRE che ai medici incaricati verrà corrisposto un trattamento economico previsto all’art. 47 comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 04.04.2024; STABILIRE che i Direttori dei Distretti Sanitari di Campobasso e Termoli dovranno provvedere direttamente alla gestione operativa delle sedi e del servizio di guardia medica, per l’affidamento degli incarichi ai medici presenti nelle graduatorie, secondo l’ordine delle stesse;

TRASMETTERE il presente atto al Direttore del Distretto Socio Sanitario di Campobasso e di Termoli per quanto di competenza, S.C.Medicina di Base, Specialistica e Riabilitazione di Campobasso e Termoli. S.C. Governance del Farmaco, S.C. Contabilità e Bilancio;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE Preso atto della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva competenza

DISPONE Per tutto quanto innanzi esposto di:

FORMULARE le graduatorie di cui all’allegati n. 1 e n. 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dei medici che hanno prodotto istanza al fine di assicurare il servizio di assistenza sanitaria ai turisti in località Campitello Matese e Litorale molisano; STABILIRE che, come da determina n. 59 del 16/05/2024 della Regione Molise, gli utenti non residenti nella Regione Molise presenti per motivi turistici sono tenuti al pagamento, quale corrispettivo per le prestazioni fruite, di un ticket differenziato, pari ad euro 20,00 per le visite ambulatoriali ed euro 35,00 per le visite domiciliari ai sensi dell’art. 46 dell’A.C.N. vigente;

STABILIRE che ai medici incaricati verrà corrisposto un trattamento economico previsto all’art. 47 comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 04.04.2024;

STABILIRE che i Direttori dei Distretti Sanitari di Campobasso e Termoli dovranno provvedere direttamente alla gestione operativa delle sedi e del servizio di guardia medica, per l’affidamento degli incarichi ai medici presenti nelle graduatorie, secondo l’ordine delle stesse;

TRASMETTERE il presente atto al Direttore del Distretto Socio Sanitario di Campobasso e di Termoli per quanto di competenza, S.C.Medicina di Base, Specialistica e Riabilitazione di Campobasso e Termoli. S.C. Gov ernance del Farmaco, S.C. Contabilità e Bilancio;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.