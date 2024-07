Pronto soccorso e Anestesia, l'Asrem pubblica bandi per 31 posti

CAMPOBASSO. Il direttore generale dell'Asrem, dottor Giovanni Di Santo, ha indetto due concorsi pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di dirigente medico nella disciplina di medicina di emergenza urgenza aperto anche al personale medico che abbia maturato un periodo di servizio presso i servizi di emergenza urgenza del ssn, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del dl 34/2023 (pubblicato in gazzetta n. 76 del 30/03/2023.

La graduatoria del concorso medesimo verrà utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel biennio successivo alla sua formale approvazione.

Il secondo concorso riguarda l'assunzione a tempo determinato e indeterminato di 11 dirigenti medici della disciplina di anestesia e rianimazione.