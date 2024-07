Consegnata agli operatori turistici di Campomarino la Bandiera Blu 2024

Consegna della Bandiera Blu 2024: l'intervista al sindaco di Campomarino Vincenzo Norante

CAMPOMARINO. Prima manifestazione pubblica a Palazzo Norante, legata alla stagione turistica, quella di questa mattina per il sindaco di Campomarino, Vincenzo Norante, affiancato dal suo vice Michele D'Egidio (assessore al Turismo nell'amministrazione Silvestri).

Un incontro curato dall'Istituzione Cultura, che gestisce gli spazi di corso Skanderbeg, sede anche della Biblioteca "Ibrahim Kodra".





In programma la consegna della Bandiera Blu 2024 - la 13esima consecutiva - a operatori balneari e della ricettività, che in numero non molto folto, visti gli impegni stagionali, si sono recati in paese a ritirare il vessillo simbolo dell'accoglienza e della qualità del turismo.





Il sindaco Norante ha ribadito che oltre alla soddisfazione c'è il senso di responsabilità per migliorare ulteriormente la qualità della vita sulla costa campomarinese, a cominciare dal decoro urbano e dalla raccolta dei rifiuti, pensiero condiviso dagli stessi imprenditori turistici.

Galleria fotografica