Opposizione solidale: «La città non può essere solo movida, occorre pensare agli invisibili»

TERMOLI. «Non può lasciare indifferenti l’appello lanciato nei giorni scorsi dalla Città Invisibile sull’«emergenza» caldo: almeno così vogliamo sperare sia per molti. Perché bisognerà ben riconoscere che troppi di noi (e pare quasi tutti quelli che in qualche modo possono prendere decisioni) hanno qualche problema nel registrare la realtà intorno e accettare che occorre farsene carico.

Per questo Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra ha chiamato cittadini, sindacati, associazioni e partiti a scendere in strada venerdì 28 per Satnam Singh e per tutti gli invisibili per eccellenza, gli schiavi dei campi e gli altri, quelli che nel lavoro hanno ben pochi diritti.

Per questo oggi raccogliamo, insieme agli altri consiglieri di minoranza al Comune di Termoli, l’invito della Città Invisibile e invitiamo a ragionare su quanto di invisibile scivola attorno a noi senza toccarci: non solo i senza fissa dimora, che in estate sono fisiologicamente più numerosi, ma tutti i migranti, gli stranieri, i molisani che in questa città, preda ormai della frenesia del piccolo turismo e del desiderio di profitto, non trovano case in affitto per periodi superiori ai nove mesi, o chiedono invano un alloggio popolare, o sono sfrattati per difficoltà economiche, o si vedono negare alloggio perché non italiani.

Quante categorie di invisibili ci circondano? Quante volte siamo disposti a chiudere gli occhi, il cervello e il cuore davanti a chi ha meno, o nulla? Decisamente troppe…

Ma non vogliamo qui discutere l’aspetto etico di questa ostinata cecità, che diventa spesso peraltro fastidio o dichiarata ostilità anche per motivi ideologici, e che pure è necessario affrontare.

Vogliamo ripetere quello che abbiamo più volte detto durante le recenti assemblee cittadine convocate appunto dalla Città Invisibile: chi amministra ha precisi doveri nei confronti di chi si trova in condizioni di povertà e disagio. E non parliamo della gestione quotidiana dell’ufficio affari sociali, o di quello dell’ambito sociale del Basso Molise.

Intendiamo riferirci alle scelte programmatiche che un ‘amministrazione attenta alle persone fragili dovrebbe mettere in campo: limitarsi a distribuire fondi ministeriali o regionali, o delegare, come è tanto comodo fare, alla Chiesa e al volontariato la gestione di questi problemi sociali è troppo comodo e troppo miope.

Occorre saper (e voler) ritenere questa una priorità (almeno quanto i concerti di Achille Lauro e le varie sagre e feste); leggere il territorio, essere in grado di operare proiezioni per gli anni che verranno; attivare finalmente serie politiche per la casa, che rendano possibile affitti lunghi e a prezzi accessibili; impedire cementificazione e speculazioni spesso indecenti; reperire fondi e gestirli in collaborazione con associazionismo e altre realtà, ma direttamente, senza appaltare all’esterno quella che è funzione precipua del pubblico: venire incontro alle necessità sociali.

La città non può essere solo movida, proliferare impazzito e non governato di bed & breakfast, occupazione gratuita di suolo pubblico fino a superare qualsiasi limite di decenza e sicurezza; non può essere riempirsi la bocca di numeri eclatanti circa le presenze turistiche, senza alcuno studio realistico sull’effettivo impatto di queste presenze sul territorio, senza calcolare anche gli effetti ambientali e il peso del traffico e dei rifiuti moltiplicati, senza approfondimento su come migliorare l’aspetto culturale e di crescita vera della comunità.

Siamo convinti che si diventi comunità solo quando ci si guarda attorno vedendo davvero tutto quello che è una città: la abitiamo tutti, poveri e ricchi, italiani e stranieri, “normali” e disagiati, disoccupati e privilegiati, di destra e di sinistra.

Chiediamo quindi all’amministrazione che tra poco si insedierà di trovare tempo e volontà non solo per riempire le caselle delle deleghe, di trovare anche occhi per vedere la vera città e i suoi problemi veri: non solo i parcheggi, il cemento a Pozzo Dolce, le riqualificazioni discutibili cui ormai siamo abituati (ma che non smetteremo certo di denunciare e ostacolare).

In una parola, di accettare l’idea che governare una città significa farsi carico prima di tutto dei suoi ultimi, non immaginare uno “sviluppo” che distrugge il territorio e favorisce solo chi ha già troppo». Così in un comunicato congiunto Marcella Stumpo di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, Manuela Vigilante e Oscar Scurti del Partito Democratico, Giuseppe Joe Mileti di Democrazia e Solidarietà e Mario Orlando di Voglia di Termoli.