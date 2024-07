“Le realtà sanitarie del Sud”: elogio di una mamma al Pronto soccorso di Termoli

TERMOLI. Pronto soccorso di Termoli: d’estate, specialmente, è un porto di mare e al netto di polemiche sulla carenza di personale e altre questioni (di oggi la notizia del nuovo bando Asrem per rimpinguare gli organici), è complicato gestire la domanda a tre cifre di accessi per le cure mediche, tra codici di vario colore e diversa emergenza.

C’è chi riconosce la professionalità e l’umanità del personale, come la signora A. Giglio, autrice di un ringraziamento pubblico (sempre criticato, sottolinea) «presso il quale abbiamo trovato assistenza, umanità e professionalità. Credo che ne vada reso merito, ad evidenza anche delle efficienze oltre che delle criticità e lamentele».

Ringraziamento che la signora connota con una riflessione: “Le realtà sanitarie del Sud”.

«Da anni in difficoltà per i tagli e le scarse risorse sia di mezzi che di personale, da sempre criticate e confrontate con le più “efficienti” realtà del nord Italia (dove mia figlia è svenuta in attesa di cure mai ricevute), oggi voglio dare merito ed evidenza dell’efficienza del nostro piccolo Pronto Soccorso, ma non solo per la rapidità e la professionalità di intervento, ma anche e forse ancor di più, in quanto atto non dovuto, per l’umanità e l’empatia del personale che ci ha assistito, che solo la dedizione e la passione per il proprio lavoro possono dare e che non si impara sui banchi di scuola.

Ringrazio infinitamente e di cuore i medici in turno al pronto soccorso, che si sono prodigati per fare tutto quanto necessario per la situazione, con efficienza, rapidità e professionalità, ed un ringraziamento speciale anche agli angeli del triage, soprattutto all’infermiera in turno alle 19 (fine turno 21 circa), bionda e riccia con gli occhiali neri (purtroppo non conosco il suo nome ma pare si tratti della signora Mattia Mezzina), che ci ha accolto, rassicurato ed assistito con premura, gentilezza e professionalità, nonché all’infermiera che le ha dato il cambio, di pari premurosità e gentilezza», parole di una cittadina termolese, per l’accesso avuto al Pronto soccorso di Termoli sabato 22 giugno, tra le 19 e le 21.30.