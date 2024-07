Meteo in miglioramento sulla costa

TERMOLI. La prima perturbazione del mese di luglio è arrivata a spezzare il caldo degli ultimi giorni ma il maltempo ha le ore contate. Infatti, anche se il cielo appare nuvoloso, da domani giovedì 4 luglio arriva l'anticiclone sul Mediterraneo che riporterà le temperature nella media stagionale.

L'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo prevalente, eccezion fatta per locali acquazzoni o temporali pomeridiani. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3650 metri. Mare mosso.

Ancora instabilità sulla nostra regione, si avranno piogge, rovesci sparsi e temporali localmente forti. Il graduale rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo da giovedì e nei giorni a seguire determinerà tempo stabile e ampiamente soleggiato con annuvolamenti localmente compatti sull'interno, mentre non si esclude qualche breve pioggia nel corso di giovedì su Molise e Lucania. Temperature in graduale aumento specie da venerdì.

