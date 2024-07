«Sindaci ai Fornelli», Sabrina Lallitto chef per un giorno a Bisceglie

CASACALENDA. Ci sarà anche la sindaca di Casa Calenda, Sabrina Lallito, tra i partecipanti alla nona edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, la gara di cucina più originale d’Italia, in programma in programma lunedì, 8 luglio, alle 20.30 nell’anfiteatro “Mediterraneo” di Bisceglie (in Puglia) che, per l’occasione, diventerà una grande cucina a cielo aperto.

La fascia tricolore comunque non le servirà, dovrà indossare il grembiule e sfidare non a suon di delibere ma con pentole, padelle e cucchiai i suoi colleghi.

Sei sindaci pugliesi e quatro loro quotati colleghi di altre regioni italiane, divisi in squadre, daranno vita a una inedita ed entusiasmante gara di cucina con la supervisione di importanti chef provenienti da tutta la Puglia. In mezz’ora di tempo avranno il compito di elaborare un piatto utilizzando esclusivamente gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione, seguendo i suggerimenti degli chef tutor a loro abbinati.

Tra i protagonisti dell’edizione 2024 ci sarà il padrone di casa, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il sindaco di Bari Vito Leccese, il primo cittadino di Vieste Giuseppe Nobiletti, il sindaco di Capurso Michele Laricchia, il primo cittadino di Minervino Murge Maria Laura Mancini e il sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri. E come da tradizione ci saranno con loro anche i primi cittadini di altre tre città italiane: oltre a Lallito, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il sindaco di Noto Corrado Figura e il primo cittadino di Venosa Francesco Mollica.

Ad accompagnare i sindaci durante la gara un “dream team” di chef: accanto alle “Stelle Michelin” Domingo Schingaro (Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia - Savelletri di Fasano) e Pietro Zito (Antichi Sapori di Montegrosso), ci saranno Antonio Sorice (Bue Marino, Bisceglie), Gerardo Racanelli (Nathan, Giovinazzo), Pompeo Lorusso (Regia Corte, Matera), Gianfranco Palmisano (Gaonas, Martina Franca), Angelo Convertini (Cielo, Ostuni) e Onofrio Magarelli (Rosso Cardinale, Bisceglie).

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bisceglie, dall’associazione culturale La Compagnia della lunga tavola, Mordi la Puglia e dall’Accademia Italiana Gastronomia storica e Gastrosofia, è supportata da Supermercati Dok e Famila, Gioiella, MaisonFood, Casillo e Pasta Maffei.

L’evento, ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato e prodotto dall’agenzia Rp Consulting di Bari, sarà condotto da uno dei volti più noti e amati della televisione pugliese, Mauro Pulpito, affiancato dalla speaker di Radionorba, Claudia Cesaroni. Con loro, nel ruolo di comico guastatore, Alessio Giannone in arte Pinuccio.

All’organizzazione si affiancano anche importanti altri partner commerciali come Olio De Carlo, Vini Coppi, Cippone & Di Bitetto, Momi, Casale San Nicola Ricevimenti, Associazione Generale Cooperative Italiane, Nicotel Bisceglie, Trattoria per Camionisti, Magnisi Michele srl logistica e trasporti, Geo Arredo, Bimby, Fondazione Italiana Sommelier, Cooking Solution, Apulia Project, Arca, Associazione Professionale Cuochi Italiani, Dolmen Culinary Team.

L’evento sarà gratuito ma per accedere sarà necessario prenotarsi al link: