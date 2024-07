In Consiglio regionale minuto di silenzio e ricordo dell'avvocato Eduardo Sassi

CAMPOBASSO. Il presidente Quintino Pallante in apertura della seduta del Consiglio regionale di questo pomeriggio ha ricordato l’ex consigliere Eduardo Sassi venuto a mancare nelle ultime settimane.

“Eletto nel 1995 nella lista regionale “Molise democratico popolare”, restando in carica fino al 2000 -ha ricordato il presidente Pallante -, Sassi è stato componente della Prima, poi della Terza e quindi della Quarta Commissione permanente.

Saggio e costruttivo il suo apporto alla discussione su ogni tipo di argomento. Pacato nei toni come profondo nelle riflessioni, Eduardo Sassi ha incarnato nel suo quinquennio di mandato una politica non urlata, non polemica e avulsa da ogni forma di acrimonia.

Professionista stimato e apprezzato, ha dato a questo Consiglio regionale un importante apporto di visione d’insieme e di attenzione per il particolare”.

Nel porgere a nome di tutta l’Assise regionale alla famiglia Sassi le più sentite condoglianze per la perdita del loro congiunto, il presidente Pallante ha all’aula di osservare un minuto di silenzio in suo onore.