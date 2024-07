Turisti e mastelli: «Per evitare spiacevoli sanzioni rispettare le regole sulla differenziata»

TERMOLI. Qual è la migliore gestione possibile dell’igiene urbana in una località turistica come Termoli? D’estate avviene sempre un corto circuito riferito ai conferimenti non corretti da parte di chi soggiorna, per periodi brevi o più lunghi, non avvezzi alle regole della raccolta differenziata tutto l’anno come i residenti, ad esempio.

Beh, non c’è dubbio l’interazione, l’integrazione tra usi e regole e un dialogo civile. Tuttavia, spesso ciò non è semplice da realizzare e allora arrivano messaggi molto diretti, come quello diffuso dalla Rieco Sud.

Per evitare spiacevoli sanzioni si invitano gestori e clienti di B&B, proprietari e ospiti a vario titolo di camere e case vacanza a osservare le corrette modalità di raccolta differenziata e a rispettare gli orari di conferimento dei rifiuti. È obbligatorio separare correttamente i rifiuti utilizzando gli appositi mastelli ed esponendoli nei giorni e negli orari previsti dal calendario vigente per le utenze domestiche.

È assolutamente vietato utilizzare i cestini gettacarte pubblici per disfarsi dei rifiuti domestici!