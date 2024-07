La "Vespucci" e le Frecce tricolori all'Independence Day: sulla nave scuola c'è anche Alberto Ardanese

Nave scuola "Amerigo Vespucci" a Los Angeles

TERMOLI. Una missione lunga venti mesi in rotta verso il mondo: suggestiva missione per la nave più bella mai varata: l'Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare italiana, che ha tenuto a battesimo il "Villaggio Italia" a Los Angeles.

Oggi, nel giorno della Festa dell'Indipendenza, il mitico 4 luglio a stelle e strisce, tra cielo e mare saranno protagoniste due eccellenze autentiche del nostro Paese, oltre all'Amerigo Vespucci, anche le Frecce Tricolori, che dall'alto accarezzeranno la nave scuola italiana.

A condividere questi momenti straordinario, a bordo, anche un marinaio termolese: Alberto Ardanese, un giovane che con determinazione sta disegnando il proprio futuro, che sia da monito per i suoi coetanei, per un percorso di affermazione dei valori nel percorso di formazione personale. Si può cambiare il proprio futuro.

“Arma la prora e salpa verso il mondo", il motto della campagna biennale, che dal 1° luglio 2023 all'11 febbraio 2025 vede il Vespucci navigare per 20 mesi, approdando in oltre 30 porti in 28 Paesi e toccando tutti i 5 Continenti del globo.

Un tour mondiale che vedrà la Nave Scuola della Marina Militare – che con le sue 92 candeline, spente lo scorso 22 febbraio, è l'unità navale italiana più anziana in servizio – navigare a vele spiegate con a bordo gli allievi ufficiali della I classe dell'Accademia Navale di Livorno, che riceveranno nel corso della campagna addestrativa estiva il loro “battesimo del mare".

Nel segno della tradizione dell'antica arte marinaresca e dell'innovazione dei suoi sistemi orientati alla tutela ambientale, Nave Vespucci porterà per il mondo i valori della storia e della cultura nazionale nonché l'eccellenza produttiva italiana, a sostegno dell'importanza del tema della marittimità per lo sviluppo globale.

Già Ambasciatrice Unesco e Unicef, la nave Vespucci durante il suo giro del mondo sarà il mezzo per sviluppare e consolidare collaborazioni in ambito accademico e universitario, soprattutto nel campo della ricerca scientifica e della tutela del sistema marino, promuovendo altresì gli obiettivi ambientali del World Oceans Day.​

L'Amerigo Vespucci, ambasciatrice nel mondo del "Made in Italy", rimarrà in porto a Los Angeles fino all'8 luglio, prima di spiegare di nuovo le sue vele per riprendere il suo viaggio intorno al Mondo.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del Villaggio Italia di Los Angeles del Tour Mondiale di Nave Vespucci: "Inauguriamo il 'Villaggio Italia' di Los Angeles, iniziativa itinerante che segue il Tour Vespucci promuovendo le eccellenze italiane. Vetrina del Made in Italy, è una preziosa opportunità per le nostre imprese a livello internazionale. Il Vespucci, il 'Villaggio Italia', le Frecce Tricolori, la Fanfara dei Carabinieri qui a Los Angeles sono la testimonianza della grande capacità di fare squadra del nostro Paese. Un orgoglio tricolore nel panorama internazionale".

