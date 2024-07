Cure domiciliari, prosegue per due anni il servizio affidato dall'Asrem a "Home Care Molise"

TERMOLI. Prestazioni assicurate per l’assistenza domiciliare. L’Asrem, infatti, dopo aver valutato l’attività portata avanti nell’ultimo triennio, ha confermato anche per i prossimi due anni il mandato al Rti “Home Care Molise” tra Consorzio di Libere Imprese Società Cooperative Consorzio Sociale Onlus (Capogruppo Mandataria), Home Medicine srl (già Home Medicine Italia srl ) e Life Cure Srl (Imprese Mandanti).

Via libera avvenuto dopo aver acquisito le relazioni dei tre direttori dei distretti di Campobasso, Isernia e Termoli.

Il Raggruppamento temporaneo di imprese aveva dichiarato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo; per l’Asrem sussiste la necessità di garantire la continuità del servizio in argomento al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività sanitarie.

Rinnovato, dunque, il servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nella Regione Molise, con decorrenza dal 15.06.2024 fino al 14.06.2026, per l’importo complessivo di € 17.998.880,74 oltre Iva.