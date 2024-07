Don Antonio D'Aulerio celebra i 60 anni dalla sua ordinazione

CASTELMAURO. Oggi, 5 luglio 2024, ricorre il sessantesimo anniversario dell'ordinazione presbiterale di don Antonio D'Aulerio, per 58 anni alla guida della parrocchia di San Leonardo confessore a Castelmauro.

Con un pensiero di auguri il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, il Presbiterio, e tutta la diocesi di Termoli-Larino si uniscono con gioia e in comunione di preghiera alla comunità parrocchiale per lodare e esprime gratitudine al Signore del dono della vocazione e per il servizio accolto e condiviso da don Antonino con fede, amore per il prossimo e sensibilità ecclesiale e pastorale.

Un lungo e intenso percorso accompagnato con fiducia dallo sguardo amorevole della Madonna della Salute che ha guidato don Antonino in ogni angolo di una comunità e di un territorio che ama profondamente. Un ministero significativo, vissuto tra tante esperienze, la vicinanza e l'ascolto di quanti ha conosciuto rinnovando sempre dal cuore l'invito a cercare, nell'incontro con Gesù Cristo, la propria vocazione e la possibilità di rinvigorire con entusiasmo l'esistenza personale e comunitaria.

Nell'affidamento premuroso alla Vergine Maria, il Signore continui a sostenere il suo cammino con ogni grazia e benedizione.