«San Basso in disco», una "cover hit" in vista della festa patronale

TERMOLI. Tra poco meno di un mese saremo in piena festività di San Basso, il Patrono della città di Termoli, e come ogni anno fervono i preparativi.

Si organizzeranno banchetti e festeggiamenti sui motopescherecci che andranno in processione, specie dopo il sorteggio che avverrà tra non molto; si stanno preparando le nuove t-shirt con l’effige stilizzato del Patrono e molte altre iniziative.

Quest’anno si è andati oltre: San Basso è entrato in sala d’incisione perché tre termolesi hanno pensato di fare una versione da discoteca sulle note di una ht molto conosciuta di successo del gruppo The Kolors, dal titolo Italo Disco. I tre ragazzi l’hanno modificata nel testo rendendola molto termolese e vicina al santo Patrono loro sono Basso Fiorilli che ha riscritto e adattato il testo, Gemma Pranzitelli che ha dato la voce alla canzone, mentre per la registrazione e montaggio ci ha pensato Johnny Gioia, meglio conosciuto tra i giovani come Johnny Jay, il titolo riveduto e corretto del brano “San Basso Disco”.

Oggi la canzone è pronta e siamo certi che approfittando del web durante le festività di san Basso la sentiremo cantare spesso, perché oltre che orecchiabile è anche molto simpatica di sicuro; come si dice in gergo giovanile “acchiappa”.