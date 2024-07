Lavori sulla tratta ferroviaria, modifiche per sabato 6 luglio sulla linea Termoli-Foggia

Work in progress

Work in progress ven 05 luglio 2024

TERMOLI. Modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Campomarino sabato 6 luglio.

Saranno interessati:

il treno regionale 23706 in partenza da Foggia alle 20.48 verrà cancellato; prevista corsa bus BA 714 in partenza da Foggia allo stesso orario dal piazzale di stazione.

il treno regionale 23702 partirà da Foggia alle 14.41 e arriverà a Termoli alle 16.09 (orario originario 15.46) – verrà esclusa la fermata di Campomarino

il treno regionale 23703 partirà da Termoli alle 7.33 (orario originario 7.47) e arriverà a Foggia alle 8.58 (orario originario 9.03) – verrà esclusa la fermata di Campomarino

Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/Self-Service e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie.