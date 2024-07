L'emozione di chi lascia, l'impegno di chi arriva: passaggio di consegne al comando del porto

Il passaggio di consegne ai vertici della Guardia costiera

TERMOLI. Una cerimonia come protocollo impone, ma con una visibile emozione per i suoi protagonisti: passaggio di consegne formale sul piazzale del porto ai vertici della Guardia costiera di Termoli, tra il capitano di fregata Sergio Mostacci e il suo parigrado Giuseppe Panico.





Entrambi non erano mai stati in Molise, il primo ha imparato ad apprezzarlo, il secondo lo farà di certo. Clima cordiale, ma grande coinvolgimento nel lasciare ed assumere il comando del porto, sotto gli occhi del direttore marittimo di Pescara Fabrizio Giovannone e il commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, Vincenzo Leone, anche lui direttore marittimo, ma a Bari, che ha preso le redini da Ugo Patroni Griffi.





Presenti, altresì, i vertici di Carabinieri, Guardia di Finanza e rappresentanze della Polizia di Stato, Polizia locale dei comuni costieri, Vigili del fuoco, i sindaci di Termoli, Petacciato, Campomarino e la delegata della sindaca di Montenero di Bisaccia.

Istituzioni col prefetto Lattarulo, il presidente del Consiglio regionale Pallante, la direttrice dell'Usr Molise Chimisso e il senatore Della Porta, ma tante erano nell'area attrezzata, di fronte al picchetto d'onore coi militari del Corpo delle Capitanerie di Porto. Gonfaloni e vessilli anche delle associazioni di volontariato, combattentistiche e d'armi, così come una delegazione di armatori non poteva mancare. Così come non sono mancati nemmeno allievi e docente dell'istituto alberghiero Federico di Svevia.

Seguito in diretta Facebook da Termolionline, la manifestazione ha visto l'arrivo dei due comandanti e del direttore marittimo, quindi il commiato di Mostacci e il saluto d'ingresso di Panico, per chiudere col direttore Giovannone. Esperienze, testimonianze, propositi, misti a sentimenti e un po' di magone, per Mostacci che andrà a Savona e Panico pronto a rilevarne i compiti, in piena estate e per un territorio che riguarda anche le Isole Tremiti.

Galleria fotografica