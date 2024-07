Una molisana al Climate Reality Project di Al Gore: che brava Federica Gasbarro

LARINO. Una molisana al Climate Reality Project di Al Gore. Federica Gasbarro, originaria di Larino, Professore Associato presso l'Università degli Studi di Brescia, è stata invitata ed ha partecipato, al Climate Reality Leadership Training che si è tenuto a Roma tra il 28 e il 30 giugno nella sua qualità di studiosa dei cambiamenti climatici e Contributing Author del sesto rapporto di valutazione dell'IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change). L'evento è stato organizzato dal Climate Reality Project, l'organizzazione fondata da Al Gore, 45° vicepresidente degli Stati Uniti e premio Nobel per la Pace nel 2007.

A Roma Al Gore ha chiamato a raccolta attivisti e associazioni, imprenditori, studiosi e istituzioni per facilitare la transizione energetica, ed ha presieduto in prima persona l'intero evento. Il Climate Reality Project mira a creare una rete mondiale per combattere la crisi climatica.

