Prof del corsivo, che gaffe: “Da Dubai al Molise, sono umile”, ma è a Vasto Marina

VASTO. Sui social è conosciuta come la “prof del corsivo”, per tutti gli altri è semplicemente Elisa Esposito, 22 anni, creatrice di una “lingua” (ammesso che possa realmente definirsi tale) frutto della storpiatura degli intercalari della “Milano bene”.

La giovane influencer è spesso motivo di burrascose polemiche, non disdegnando velenose frecciatine a chi “perde tempo” a studiare e lavorare, mentre lei si gode una sfarzosa vita vacanziera tra Milano e Dubai grazie ai proventi di Onlyfans.

Anche stavolta la Esposito ha trovato il modo di far parlare di sé, attraverso un video pubblicato su YouTube, e divenuto ben presto virale, che ha scatenato la rabbia di moltissimi:

”Ragazzi sono diventata umile: sono in Molise, in questa regione sperduta d’Italia. Da Dubai al Molise; io pensavo non esistesse questa regione. Mi sembra di stare in Africa”.

Le bastano davvero pochissimi secondi per generare l’indignazione degli utenti.

Questa volta però, come accadde già con Dante e la Divina Commedia, la “professoressa” ha commesso un grossolano errore: tra attacchi ed insulti, a qualcuno non è sfuggito che, in realtà, il filmato è stato girato in Abruzzo, e più precisamente a Vasto Marina.

Chissà se la prof, oltre a dare ripetizioni di corsivo, non inizierà a prenderne anche qualcuna di geografia.