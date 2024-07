Confronto Comune-Gtm sulle navette mare

TERMOLI. Primo fine settimana di luglio sulla costa termolese e da sciogliere c'è il nodo delle navette.

Un servizio che in questa estate 2024 non riesce a trovare la quadratura del cerchio tra esigenze dell'utenza, indicazioni dell'amministrazione comunale e distinguo della Gtm srl, che pone questioni relative alla natura del rapporto contrattuale con l'ente di via Sannitica.

Per questa ragione, come abbiamo annunciato, giovedì mattina c'è stato un incontro in municipio tra l'azienda e il dirigente, per cercare di appianare le diverse interpretazioni.

Gli orari, modificati dal primo luglio dopo quanto reso noto, invece, proprio dall'amministrazione, dovrebbero tornare all'origine, ma fino a ieri non c'erano state novità. Vedremo in queste ore. Allo stato, le "circolari" balneari gratuite dovrebbero essere due sul lungomare Nord e una a Rio Vivo, ma orari e frequenza non sono ancora a regime.