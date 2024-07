«La Provincia ha stanziato oltre 800mila euro, lavori al via in primavera 2025»

LUPARA. Non si è fatta attendere la risposta del presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, in seguito alla lettera di un cittadino di Lupara, Enzo Di Cienzo, che denunciava la situazione critica della strada che collega Lupara alla Bifernina.

«Ho letto la missiva del cittadino di Lupara, Enzo Di Cienzo, sulla strada di collegamento tra Lupara e la Bifernina. Mi sono recato in loco già diverse volte con alcuni altri colleghi consiglieri della Provincia di Campobasso e con i tecnici di Palazzo Magno- ha precisato il presidente Puchetti- La situazione, che dunque conosco bene, mi è stata illustrata anche dal sindaco e da alcuni consiglieri di maggioranza e minoranza. La struttura tecnica della Provincia ha eseguito tutti gli interventi programmati, compresa la sistemazione del tratto stradale Lupara - Castelbottaccio - Lucito. Successivamente, il dissesto ha subito una'accelerazione, che ha costretto l'ente alla chiusura della strada.

La Provincia continuerà a monitorare l'evoluzione del dissesto, che se dovesse arrestarsi consentirà un intervento provvisorio per l'eventuale riapertura della strada. A seguito di ciò e per la risoluzione della situazione, comunque, la Provincia si è già attivata con l'aggiornamento delle indagini geologiche, presupposto indispensabile prima di giungere alla fase della progettazione.

I lavori e i relativi fondi sono già stati programmati, grazie al DM 101 del 2022, i cui fondi saranno a disposizione dal 2025. Il primo intervento di quei fondi sarà in quell'area, dopo aver acquisito la progrettazione. La Provincia di Campobasso, per la risoluzione delle problematiche che insistono su quell'arteria, ha stanziato oltre 800mila euro e credo che, per la primavera del 2025, potranno iniziare le opere di risistemazione della strada e della messa in sicurezza.

Non conosco personalmente il cittadino Enzo Di Cienzo, con il quale, se dovesse ritenere opportuno, sarò disposto a tornare nuovamente in quell'area, in vista dell'inizio dell'iter di gara, progettuale e dei lavori».