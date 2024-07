Rifiuti free, a Palata il premio Legambiente

PALATA. Palata è uno degli 11 Comuni del Molise a “rifiuti free”. La notizia è uscita fuori a seguito della 31esima edizione di “Comuni Ricicloni 2024” tenutasi a Roma presso l’hotel Quirinale, organizzata da Legambiente con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Lazio, con la collaborazione di Conai, Biorepack, Comieco, CoReVe, CoRePla, CiAl, Ricrea, Conoe e Cic.

S

ono quindi 11 su 136, in Molise, i comuni rifiuti free, cioè che contengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 chili per abitante per anno. Palata rientra nell’elenco redatto da Legambiente, che ha premiato i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani.

“Sono orgogliosa di questo risultato e della mia comunità per la capacità e l’attenzione ancora una volta dimostrate”, ha dichiarato la sindaca Maria Di Lena che ha aggiunto: “È un risultato non solo del Comune e dell’amministrazione, ma in particolare dei cittadini: il loro modo di differenziare, serio e preciso, viene premiato ancora una volta. Ora insieme continuiamo a lavorare per provare a migliorarci ancora di più”.