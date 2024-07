«Rimuovete quei tronchi sulla spiaggia», l'appello dei bagnanti sul litorale Nord

TERMOLI. Estate dopo estate, con o senza mareggiate particolari, magari causate da vere e proprie calamità naturali o dal clima impazzito, ci sono tratti dell’arenile in cui occorrerebbe realizzare delle bonifiche puntuali, permettendo a famiglie e piccoli bagnanti, di poter scendere in spiaggia senza rischi, insidie o patemi. A sollevarci le criticità a riguardo, sovente, sono proprio i turisti che vorrebbero godersi la nostra costa, provenienti da fuori regione, che già apprezzano bellezze naturali e biodiversità presenti sul litorale.

Perché deluderli?

Sappiamo bene che ci sono restrizioni che tendono a salvaguardare paesaggi dunali e retro-dunali, così come il protocollo di tutela della nidificazione dei fratini, che quest’anno ha portato al record di uova depositate sull’arenile molisano.

Ma occorre anche garantire condizioni di migliore fruibilità della spiaggia: «Sul lungomare Nord, dopo il grattacielo, é in uno stato pessimo. Sarà bello il mare ma la spiaggia per favore va pulita perché é piena di bambini e ci sono zone pericolose con tronchi da togliere, per favore aiutateci», il grido d’allarme di una turista, che abbiamo raccolto volentieri. «Ci sono tronchi lunghi due metri, andrebbero rimossi alla svelta». Sottoscriviamo l’appello.

