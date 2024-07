Scempio a "Baia Paradiso": Rieco Sud bonifica la zona dai rifiuti abbandonati

TERMOLI. Di ieri il nostro editoriale contro lo scempio commesso a Rio Vivo.

Questa mattina gli operatori di Rieco Sud hanno ripulito per l'ennesima volta l'area in prossimità di Baia Paradiso dove ieri erano stati abbandonati sacchi neri, sfalci, buste piene di immondizia di ogni genere. Termoli è la città della cultura, del turismo, delle belle spiagge e della bandiera blu e ospita in questo periodo tanti turisti ma questo non sta a giustificare gli abbandoni selvaggi e le cattive abitudini di lasciare tutto ovunque, senza rispettare il decoro urbano e l'ambiente.

Una corretta raccolta differenziata è il giusto passo per limitare questo fenomeno seguendo semplici regole che vadano ad arginare questo fenomeno. Si ricorda che è possibile conferire i propri rifiuti presso il centro di raccolta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30.

L'abbandono dei rifiuti per strada è un gesto di inciviltà e di degrado ed è punibile con ammende pecuniarie. Un piccolo gesto da parte di tutta la collettività può portare a grandi risultati. Rieco Sud è impegnata quotidianamente per tenere pulita e ripulire una città come Termoli che deve essere amata da tutti.