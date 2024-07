Concluso intervento coi Fondi Pnrr per la viabilità periferica a Larino

LARINO. Dalla giunta Puchetti a Palazzo Ducale, si è data compiutezza ai lavori di ripristino della strada extraurbana Monti-Quercia dello Zucchero, relativamente al secondo tratto. Completato, dunque, l'intervento di rifacimento del tratto stradale comunale di collegamento al serbatoio idrico denominato "Quercia dello Zucchero". L'intervento, atteso da anni anche perché sull'area insiste un dissesto idrogeologico, rende più agevole l'accesso alle abitazioni e ai terreni presenti nella zona.

L'amministrazione comunale, dopo aver programmato l'investimento acquisendo con propri fondi uno studio di fattibilità sul relativo tratto stradale nel 2021, è riuscita a ottenere un finanziamento della Regione Molise, a valere sui fondi del Pnrr del valore di 150.000 euro. Successivamente, la struttura comunale in pochi mesi ha proceduto all'iter per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori che ha permesso la realizzazione dell’opera.

Non resta che sottolineare quanto sia importante mettere mano alla viabilità nell’entroterra, una delle cause dello spopolamento e della perdita di competitività delle aree interne, in generale.

