"Il Molise incarna l'essenza dell'identità Cisl"

CAMPOBASSO. La Cisl Molise, ribadisce l’importanza della concretezza e del pragmatismo come tratti distintivi del nostro territorio. Il Molise, da sempre, incarna l’essenza della “identità Cisl”.

In un momento in cui si affrontano sfide significative, la Cisl Molise richiama l’attenzione sui temi cruciali: lavoro, salari, pensioni, fisco, giovani, donne, Sud, scuola, politica industriale, sanità e sicurezza. È necessario costruire un Patto di corresponsabilità tra politica e parti sociali per garantire un Paese solidale, produttivo, equo e unito.

Antonio D’Alessandro sottolinea che coinvolgere attivamente i lavoratori nelle decisioni, nei profitti e nell’organizzazione delle imprese è fondamentale. Solo così si procederà concretamente verso una vera democrazia economica. Le aziende in cui i lavoratori stanno meglio contribuiscono significativamente al valore aggiunto e sono più preparate per affrontare le sfide della transizione.

La Cisl Molise si impegna a preservare i diritti dei lavoratori e a costruire un futuro migliore. Insieme, possiamo realizzare una società più giusta e inclusiva.