Si rinnova in parte il parco macchine della Gtm: in "circolazione" due nuovi autobus euro 6

TERMOLI. Invocati e attesi, sono finalmente arrivati due nuovi autobus per il trasporto urbano, acquistati dalla Gtm che così rinnova parzialmente il suo parco macchine, nell'ambito del project financing di cui tanto si è parlato, anche nell'ultima campagna elettorale, come argomento di netta contrapposizione tra l'amministrazione uscente e le altre proposte messe in campo.

Si tratta di mezzi euro 6, che stamani hanno fatto la loro comparsa sul capolinea di piazza Garibaldi.

"Speriamo si continui su questa linea", il commento della Rsa Cristino Lepore, che commenta così l'avvenuto inserimento dei due pullman urbani che oggi "circoleranno" sul nostro territorio.